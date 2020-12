Пять тагильских тяжелоатлетов заняли призовые места на Кубке Свердловской области

Тагильчане Софья Назарова, Стефания Коновалова, Милана Коновалова, Иван Животков и Антон Чепчен заняли призовые места на Кубке Свердловской области по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин.

20 декабря прошел Кубок по Свердловской области по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин. Впервые после восьми месяцев после отсутствия соревнований команда спортивной школы «Юность» показала неплохие результаты, рассказал TagilCity.ru тренер команды Юрий Клещевников. Среди девушек второе место заняла Софья Назарова в категории 45 килограмм, в категории 64 килограмма Стефания Коновалова стала третьей, а в категории 71 килограмм Милана Коновалова заняла второе место. При этом надо учесть, что девочки 2005 года рождения, им 15 лет. Они конкурировали со взрослыми участницами. Девочки достаточно хорошо себя показали с точки зрения бойцов,говорит тренер. Он отметил, что для тяжелой атлетики отсутствие тренировок особо сложно, потому что большую роль играет умение спортсмена собраться на большой вес, очень важна психология. Каким бы ты сильным не был, но если у тебя слабая голова, то в тяжелой атлетике делать нечего. Поэтому отсутствие соревнований дает о себе знать. Даже для спортсменов высокого уровня, это серьезный пробел,пояснил редакции Клещевников. Также хорошие результаты показали мужчины. В категории 96 килограммов Иван Животков стал вторым, в категории 190 килограммов Антон Чепчен занял также второе место. Ивану Животкову всего лишь 18 лет, он 2002 года рождения. Все спортсмены молодые. Практически, выступают дети, которые показывают неплохие результаты через «не могу»,говорит Клещевников. По словам Клещевникова, несмотря на пробел, спортсмены показали хорошие результаты, близкие к уровню в прошлом сезоне, когда тренировки проходили в обычном режиме. Следующие соревнования пройдут в январе 2021 года и они зависят от финансирования. Теренер пояснил, что муниципалитет выделяет средства на выездные соревнования по спортшколам. Мы хотим попробовать себя на Всероссийских соревнованиях, которые будут проходить в городе Чехов, там пройдет всероссийский турнир на призы олимпийского чемпиона Дмитрия Берестова среди юношей 10-12 лет и юношей 13-15 лет. Есть два хороших кандидата, которых я бы хотел бы показать на таком уровне,рассказал тренер. Photo: фото предоставлено спортшколой "Юность" .

