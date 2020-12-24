Пять тагильских тяжелоатлетов заняли призовые места на Кубке Свердловской области

Мы хотим попробовать себя на Всероссийских соревнованиях, которые будут проходить в городе Чехов, там пройдет всероссийский турнир на призы олимпийского чемпиона Дмитрия Берестова среди юношей 10-12 лет и юношей 13-15 лет. Есть два хороших кандидата, которых я бы хотел бы показать на таком уровне,рассказал тренер.