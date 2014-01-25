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«В команде много хоккеистов, которые не хотят стараться». Спутник проиграл ТХК - 2:4
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«В команде много хоккеистов, которые не хотят стараться». Спутник проиграл ТХК - 2:4

25 января 2014, 10:25СпортCorey
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