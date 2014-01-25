«В команде много хоккеистов, которые не хотят стараться». Спутник проиграл ТХК - 2:4

Первыми распаковать ворота довелось сопернику. На восьмой минуте игры с передач Дениса Фахрутдинова и Александра Швецова с пятака добил шайбу Виталий Коньков. Та, в свою очередь, вспорхнула ввысь и приземлилась прямо в ворота тагильскому голкиперу Александру Хомутову.

Второй гол «ТХК» забила за две минуты до сирены. Отличился Максим Картошкин. В середине второго периода Игорь Никитин мощным броском отправив третью шайбу точно «в девятку» ворот «Спутника». Интригу матчу придал Павел Попов. С передачи Валентина Артамонова нападающий «Спутника» в касание вколотил шайбу в ворота Романа Смирягина.

В третьей двадцатиминутке Николай Ященков атаковал ворота соперника, шайба отскочила на неприкрытого Романа Козлова, который сократил отставание в счете еще на один гол. Последняя шайба в игре была за Денисом Фахрутдиновым. На всей скорости хоккеист «ТХК» ворвался в зону хозяев льда и застал врасплох голкипера «Спутника». Тагильчане боролись до последних минут игры, то так и не смогли «догнать» соперника.

Следующая «домашняя» игра «Спутника» состоится 26 января с командой «ВМФ - Карелия» из Кондопоги. Начало матча в 17:00.

Алексей Ждахин, главный тренер ХК «ТХК»:

- Хочу поблагодарить соперников за то, что они не опустили руки. Даже при счете 0:3 играли очень хорошо, и даже были близки к тому, чтобы сравнять счет. По своей команде могу сказать, что мы сыграли ровно столько, сколько было достаточно для победы, я имею ввиду первые 30 минут. Затем перешли в непонятную игр. В общем-то, соперник нас за это и наказал. Похвально то, что мы выстояли в меньшинстве, не позволили сопернику забить – это был важный момент в матче.

Александр Челушкин, исполняющий обязанности главного тренера ХК «Спутник»:

- У нас очень много проблем. Сегодня играли в обороне из шести защитников два - один 1995 года, другой 1994-го. В нападении играли хоккеисты - 1994 -93-го года рождения. Также капитан команды Виталий Жиляков травмирован. У наших парней огромное желание играть, но не хватает мастерства – так немного не дотягивают, здесь чего-то не хватает, одним словом, молодые еще. Под конец Чемпионата выяснилось, что в команде много хоккеистов, которые не хотят стараться. Например, Ищенко Яков, Жилин Николай - сезон идет к логическому завершению. Игроков со стержнем в «Спутнике» можно пересчитать по пальцам – Павел Попов, Роман Козлов, Николай Ященков. Три человека, которые можно отметить. Также сегодня неплохо сыграло «черное звено» - молодые игроки.