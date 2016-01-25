«Спутник» одержал победу над «Химиком»

Пока мы будем забивать с таким трудом, очков мы никаких не наберем. В последних двух матчах мы забили три гола, из которых два на счету защитников. К нападающим есть, конечно, претензии в плане реализации моментов, которые мы создаем. Вместо возрастных игроков, которые от нас ушли, в четвертом звене играют совсем молодые ребята. Они и пропустили первые два гола 0:2, что предопределило исход встречи. В целом по игре я бы не сказал, что мы в чем-то серьезно уступали. Но, если соперник наказывает нас за ошибки, то мы наказать не можем. Чуть ли не в каждой игре нам бросают от синей линии, идет помеха вратарю – что-то залетает. Мы же хотим забить с двух метров, а туда уже не пускают. Тот же Ремов после заброшенной шайбы имел еще похожий момент. Выходил с фланга – бросил и забил, выходил по центру и начал обыгрывать. Где логика? Это детский хоккей пока еще идет.