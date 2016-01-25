«Спутник» одержал победу над «Химиком»
После неудачи в Рязани «Спутник» одержал победу в Воскресенске и положил еще три очка в свою копилку.
Со счетом 4:2 тагильчане выиграли у «Химика» и продолжают упорно биться за путевку в плей-офф текущего чемпионата.
Тренерский штаб «Спутника» внес некоторые корректировки в состав по сравнению с матчем с ХК «Рязань». Так, вместо Гасникова, пропускавшего матч, место в первом звене занял Курепанов, «центром» третьего звена сыграл Денис Гурьев.
Наши хоккеисты открыли счет в первом периоде, а во втором удвоили преимущество. Правда, хозяевам удалось одну шайбу отквитать, но сразу за экватором матча «Спутник» вернул себе комфортные «+2» - 1:3. В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами и, установив окончательный счет, матч завершили.
Примечательно, что во всех четырех взятиях ворот поучаствовали воспитанники нижнетагильского хоккея. В первых двух, авторами которых стали Валерий Поляков и Вячеслав Андрющенко, ассистировал Валентин Артамонов. Третью забросил Денис Гурьев не без помощи Якова Ищенко, который стал еще и автором четвертой шайбы «Спутника» в ворота воскресенцев.
Сейчас у тагильчан 57 очков и 17-я строчка в турнирной таблице. У наших ближайших соперников – «Челмета» и «Южного Урала» - по 61 очку, но у «Спутника» две игры в запасе.
Послематчевая пресс-конференция
Андрей Кирдяшов, главный тренер ХК «Спутник»:
Нам нужны были эти три очка. Мы сыграли ровно настолько, чтобы победить. У нас хочу отметить хорошую игру вратаря. В третьем периоде мы действовали строго на удержание счета. Задачу команда выполнила, с чем поздравить хочу хоккеистов и болельщиков. «Химик» - команда молодая и амбициозная. Неплохо двигается. Много «Химик» создал моментов, но где-то мастерства не хватает.
Сергей Кремлев, главный тренер ХК «Химик»:
Пока мы будем забивать с таким трудом, очков мы никаких не наберем. В последних двух матчах мы забили три гола, из которых два на счету защитников. К нападающим есть, конечно, претензии в плане реализации моментов, которые мы создаем. Вместо возрастных игроков, которые от нас ушли, в четвертом звене играют совсем молодые ребята. Они и пропустили первые два гола 0:2, что предопределило исход встречи. В целом по игре я бы не сказал, что мы в чем-то серьезно уступали. Но, если соперник наказывает нас за ошибки, то мы наказать не можем. Чуть ли не в каждой игре нам бросают от синей линии, идет помеха вратарю – что-то залетает. Мы же хотим забить с двух метров, а туда уже не пускают. Тот же Ремов после заброшенной шайбы имел еще похожий момент. Выходил с фланга – бросил и забил, выходил по центру и начал обыгрывать. Где логика? Это детский хоккей пока еще идет.