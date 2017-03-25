Тагильчанин стал призёром соревнований по настольному теннису в Екатеринбурге (ФОТО)
25 марта 2017, 09:00Спорт
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Представители Нижнего Тагила накануне приняли участие в матче по настольному теннису. Выступили тагильчане с повреждением опорно-двигательного аппарата. Состязание состоялось на стадионе «Южный» в минувший четверг в Екатеринбурге.
Сюжеты: Екатеринбург
Участники матча были разделены на три группы по здоровью. Третья, куда вошли тагильчане Олег Вахонин и Алексей Бердников, была самая многочисленная и сильная, передают в ДРО ООО «Всероссийская организация инвалидов». На матч съехались сильнейшие представители Свердловской области по настольному теннису.
В итоге тагильчанин Олег Вахонин взял почётное третье место. Второе досталось Владимиру Аниканову из Екатеринбурга, а первое – у мастера спорта Константина Кислицына из Берёзовского. Победителям вручены медали и грамоты от Министерства культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области.
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Фото: ДРО ООО «Всероссийская организация инвалидов»
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