Тагильчанин стал призёром соревнований по настольному теннису в Екатеринбурге (ФОТО)

Участники матча были разделены на три группы по здоровью. Третья, куда вошли тагильчане Олег Вахонин и Алексей Бердников, была самая многочисленная и сильная, передают в ДРО ООО «Всероссийская организация инвалидов». На матч съехались сильнейшие представители Свердловской области по настольному теннису.