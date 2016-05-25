28 мая в Нижнем Тагиле будет дан старт туристической мультигонке «Тропа Ермака»

Мультигонка «Тропа Ермака-2016» начнётся 28 мая в 9:00. Командам-участникам рекомендовано быть на левом берегу реки Тагил возле нового моста на ул. Красноармейская в 8:00. С этого времени начнется регистрация команд. Команды должны быть полностью экипированы и готовы к старту в 8:40. Сам старт для команд состоится в 9:00.

Соревнования проводятся по мотивам исторических событий 16 века, касающихся похода Ермака и его дружины на Сибирское ханство. Гонка состоит из водного участка, пешеходного участка, общетуристских этапов, технических этапов и заданий на смекалку. Возможны этапы-сюрпризы сообщают организаторы мероприятия из клуба туристов Азимут.

В каждой команде должно быть 4 человека. Из 4 участников команды как минимум один должен быть женского пола. Подробно узнать о мультигонке и ознакомиться с положением о её проведении можно на официальном сайте клуба туристов «Азимут».