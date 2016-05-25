Преодолевали препятствия и тушили огонь: тагильчане стали лучшими на соревнованиях по пожарно-прикладному спорту (ФОТО)

Первыми продемонстрировали свою подготовку представительницы слабого пола. Спортсменки с азартом преодолевали преграду в 70 сантиметров в пожарном обмундировании, с пожарным рукавом бегали по буму и прокладывали рукавную линию.

По результатом двух попыток тагильчанки взяли медали во всех возрастных группах. Лучшее время в младшей группе - 19,95 секунды - показала Алина Милосердова. Ирина Воронина финишировала второй в средней группе. Её время – 20,90 секунды. В старшей группе бронзу взяла Мария Закирова, преодолев этапы за 20,98 секунды.

Тагильчанин Михаил Бойцов одержал победу по группе «Б» в средней возрастной группе. Юноша преодолел полосу препятствий за 18,04 секунды.

Пожарная эстафета 4х100 метров стала самым увлекательным зрелищем на соревнованиях. У спортсменов была только 1 попытка, чтобы успешно пройти все этапы эстафеты: гладкий бег, преодоление почти 2-х метрового забора, бег по буму и тушение огня с помощью огнетушителя. Команда Нижнего Тагила стала чемпионом эстафеты в группе «Б».

Кроме того, тагильчане были признаны победителям в группе «Б» по итогам соревнований.