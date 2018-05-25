Юные тагильчане соревновались в спортивном ориентировании «Подснежник» (ФОТО)

Были сформированы четыре группы команд: мальчики и девочки 5-6 класс, а также мальчики и девочки 7-8 класс. Участники стартовали по одному спортсмену с интервалом в минуту. С помощью карты и компаса соревнующиеся искали в лесу контрольные пункты, сделать отметку в карточке и приходили к финишу.