Первые участники чемпионата мира по боксу приехали в Екатеринбург

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В Екатеринбург начали прибывать команды-участники чемпионата мира по боксу среди мужчин. Первыми прилетели спортсмены из Кыргызстана, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Такой ранний прилёт — за две недели до начала соревнований — необходим спортсменам для акклиматизации и адаптации. 28 августа ожидается прилёт сборной Иордании и Катара, а 1 сентября – из Индии.
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Напомним, чемпионат мира по боксу пройдёт в уральской столице с 8 по 21 сентября. В нём примут участие почти 500 спортсменов из 89 стран.
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