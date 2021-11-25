Новые матчи Ночной хоккейной лиги из 21 региона РФ будет транслировать Триколор

Самый масштабный в России мультиплатформенный оператор «Триколор» заявил, что будет продолжать транслировать матчи крупнейшей любительской хоккейной лиги в стране. Болельщики смогут следить за ходом регионального этапа XI турнира Ночной хоккейной лиги сезона-2021/2022 в онлайн-плеерах.

Как сообщает newizv.ru, Ночная хоккейная лига появилась 10 лет назад. Основной целью ее создания выступала популяризация массового любительского хоккея в России и пропаганда активного образа жизни среди граждан, далеких от профессионального спорта. В настоящий момент матчи лиги проводятся в 70 российских регионах, объединение хоккеистов-любителей включает около тысячи команд и 20 тысяч игроков, которые не являются профессиональными спортсменами, но способны азартно сражаться на льду и развиваться в этом виде командного спорта. Руководитель Фонда «Ночная хоккейная лига», двукратный победитель Олимпийских игр Алексей Касатонов обращает внимание на то, что сотрудничество с оператором «Триколор» позволяет транслировать на большом экране матчи Фестиваля хоккея в Сочи, а также игры, проходящие в рамках региональных чемпионатов. Глава фонда отметил, что благодаря поддержке «Триколора» Ночная хоккейная лига получила новый стимул развития, который в перспективе положительно повлияет на имидж лиги в медиапространстве, а также позволит хоккеистам-любителям смотреть игры со своим участием в онлайн-формате. На предстоящих выходных, 27 и 28 ноября, «Триколор» будет транслировать матчи из 21 региона — в том числе, из Свердловской, Челябинской, Липецкой, Новосибирской, Кемеровской и Тверской областей, а также из Республики Крым и Сочи. Директор по спортивному вещанию мультиплатформенного оператора «Триколор» Мария Гришко заявила, что игры Ночной хоккейной лиги постепенно набирают популярность у зрительской аудитории. Она подчеркнула, что матчи в онлайн-плеере «Триколора» транслируются бесплатно на территории всей России, что позволяет привить гражданам интерес к любительскому спорту и приобщить к здоровому образу жизни. Игры регионального этапа XI турнира Ночной хоккейной лиги в прямом эфире будут доступны в онлайн-плеерах «Наш спорт» в приложении «Триколор Кино и ТВ» для мобильных устройств и Smart TV, а также в онлайн-сервисе kino.tricolor.tv и на подключенных к интернету гибридных приемниках и TV Box. В рамках заключенной ранее договоренности о комплексном сотрудничестве оператора и Ночной хоккейной лиги «Триколор» выкупил права на трансляцию игр заключительного этапа турнира прошлого сезона — Фестиваля хоккея, который проводился со 2 по 18 мая в Сочи, а также на матчи регионального этапа сезона-2021/2022 Ночной хоккейной лиги. Кроме того, в эфире телевизионного канала «Хоккейный» и на других ресурсах Триколора будут транслироваться тематические проекты Лиги: документальные кинокартины, программы и передачи развлекательной направленности, которые пройдут в 21 регионе РФ.

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