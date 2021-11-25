Новые матчи Ночной хоккейной лиги из 21 региона РФ будет транслировать Триколор

Новые матчи Ночной хоккейной лиги из 21 региона РФ будет транслировать Триколор
Новые матчи Ночной хоккейной лиги из 21 региона РФ будет транслировать Триколор
Сегодня, 20:31СпортФото: nhliga.org
Самый масштабный в России мультиплатформенный оператор «Триколор» заявил, что будет продолжать транслировать матчи крупнейшей любительской хоккейной лиги в стране. Болельщики смогут следить за ходом регионального этапа XI турнира Ночной хоккейной лиги сезона-2021/2022 в онлайн-плеерах.

Как сообщает newizv.ru, Ночная хоккейная лига появилась 10 лет назад. Основной целью ее создания выступала популяризация массового любительского хоккея в России и пропаганда активного образа жизни среди граждан, далеких от профессионального спорта. В настоящий момент матчи лиги проводятся в 70 российских регионах, объединение хоккеистов-любителей включает около тысячи команд и 20 тысяч игроков, которые не являются профессиональными спортсменами, но способны азартно сражаться на льду и развиваться в этом виде командного спорта.

Руководитель Фонда «Ночная хоккейная лига», двукратный победитель Олимпийских игр Алексей Касатонов обращает внимание на то, что сотрудничество с оператором «Триколор» позволяет транслировать на большом экране матчи Фестиваля хоккея в Сочи, а также игры, проходящие в рамках региональных чемпионатов.

Глава фонда отметил, что благодаря поддержке «Триколора» Ночная хоккейная лига получила новый стимул развития, который в перспективе положительно повлияет на имидж лиги в медиапространстве, а также позволит хоккеистам-любителям смотреть игры со своим участием в онлайн-формате.

На предстоящих выходных, 27 и 28 ноября, «Триколор» будет транслировать матчи из 21 региона — в том числе, из Свердловской, Челябинской, Липецкой, Новосибирской, Кемеровской и Тверской областей, а также из Республики Крым и Сочи.

Директор по спортивному вещанию мультиплатформенного оператора «Триколор» Мария Гришко заявила, что игры Ночной хоккейной лиги постепенно набирают популярность у зрительской аудитории.

Она подчеркнула, что матчи в онлайн-плеере «Триколора» транслируются бесплатно на территории всей России, что позволяет привить гражданам интерес к любительскому спорту и приобщить к здоровому образу жизни.

Игры регионального этапа XI турнира Ночной хоккейной лиги в прямом эфире будут доступны в онлайн-плеерах «Наш спорт» в приложении «Триколор Кино и ТВ» для мобильных устройств и Smart TV, а также в онлайн-сервисе kino.tricolor.tv и на подключенных к интернету гибридных приемниках и TV Box.

В рамках заключенной ранее договоренности о комплексном сотрудничестве оператора и Ночной хоккейной лиги «Триколор» выкупил права на трансляцию игр заключительного этапа турнира прошлого сезона — Фестиваля хоккея, который проводился со 2 по 18 мая в Сочи, а также на матчи регионального этапа сезона-2021/2022 Ночной хоккейной лиги.

Кроме того, в эфире телевизионного канала «Хоккейный» и на других ресурсах Триколора будут транслироваться тематические проекты Лиги: документальные кинокартины, программы и передачи развлекательной направленности, которые пройдут в 21 регионе РФ.

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