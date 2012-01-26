Тагильчане в числе победителей на Первенстве Свердловской области по лыжным гонкам

Победителями соревнований стали Елена Зубова 1995 года рождения в 5-километровой дистанции свободным стилем, а также Алексей Третьиных 1993 года рожения в 10-километровом забеге классическим стилем. Помимо первого места Алексей занял также второе в 10-километровке свободным стилем.