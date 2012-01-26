В Нижнем Тагиле растет сильное поколение – юноши становятся победителями областных соревнований по греко-римской борьбе
26 января 2012, 19:14Спорт
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21 января состоялось Первенство Свердловской области по греко-римской борьбе среди юношей 1995-1997 годов рождения.
Из Екатеринбурга тагильчане привели с соревнований целую «охапку» побед:
1 место – Фарасат Керимов (42 кг), тренер - Штабовенко Т.В.
1 место – Богдан Чуркин (85 кг), тренер - Штабовенко Т.В.
2 место – Кавказ Байрамов (63 кг), тренер - Богданов А.В.
2 место- Руслан Гасымов (42 кг), тренер - Штабовенко Т.В.
3 место – Бекмамат Урустамов (63 кг), тренер - Шмаков Н.А.
3 место – Иса Абилов (58 кг), тренер - Богданов А.В.
3 место – Илькин Абилов (100 кг), тренер - Богданов А.В.
3 место – Алихон Абдукаюмов (54 кг), тренер - Шмаков Н.А.
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