В Нижнем Тагиле растет сильное поколение – юноши становятся победителями областных соревнований по греко-римской борьбе

В Нижнем Тагиле растет сильное поколение – юноши становятся победителями областных соревнований по греко-римской борьбе

21 января состоялось Первенство Свердловской области по греко-римской борьбе среди юношей 1995-1997 годов рождения. Из Екатеринбурга тагильчане привели с соревнований целую «охапку» побед: 1 место – Фарасат Керимов (42 кг), тренер - Штабовенко Т.В. 1 место – Богдан Чуркин (85 кг), тренер - Штабовенко Т.В. 2 место – Кавказ Байрамов (63 кг), тренер - Богданов А.В. 2 место- Руслан Гасымов (42 кг), тренер - Штабовенко Т.В. 3 место – Бекмамат Урустамов (63 кг), тренер - Шмаков Н.А. 3 место – Иса Абилов (58 кг), тренер - Богданов А.В. 3 место – Илькин Абилов (100 кг), тренер - Богданов А.В. 3 место – Алихон Абдукаюмов (54 кг), тренер - Шмаков Н.А. © TagilCity.ru

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