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Из Парижа с победой: Нижний Тагил пополняется почитателями гиревого спорта (ФОТО)
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Из Парижа с победой: Нижний Тагил пополняется почитателями гиревого спорта (ФОТО)

26 февраля 2014, 11:55Спорт
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