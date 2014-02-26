Из Парижа с победой: Нижний Тагил пополняется почитателями гиревого спорта (ФОТО)

И речь даже не об экзотических разновидностях (керлинг, могул или, к примеру, бобслей), а о гиревом спорте, единственными атрибутами которого являются гири и место для тренировок. Да, совсем недавно во Дворце национальных культур в Нижнем Тагиле состоялось областное первенство по гиревому спорту, однако элементарное техническое оснащение, к сожалению, не совсем отвечает современным возможностям. Для того чтобы узнать, действительно ли существует такая проблема в нашем городе, мы обратились к тагильским спортсменам. Олег Агибалов, юный гиревик, рассказал:

В Нижнем Тагиле неплохо, но места и инвентаря мало, а так всё вполне устраивает. Я пришел по просьбе отца тренироваться, сперва занимался тяжелой атлетикой, а потом тренер, Родион Нургалиев, предложил заняться гирями.

Фотографии с официального сайта города. Первенство Свердловской области по гиревому спорту

Накануне редакции TagilCity.ru посчастливилось встретиться с еще одним ярким представителем гиревого спорта. Антон Сауков рассказал нам о многих особенностях жизни спортсмена и о своем опыте выступления на международных соревнованиях. Антон – уроженец Тюмени. Именно там и началось его «знакомство» с гирями. Еще в училище, понимая всю неоднозначность и влияние переходного возраста, он решил начать занятия в спортзале. Важное значение в его жизни сыграл тренер. По словам Антона, у его тренера было всё – это и способность увлечь, стимулировать, вдохновить ребят, а также собственный пример.

На вопрос, всё-таки почему именно гиревой спорт, Антон отвечает следующее:

На самом деле, я не понимаю, почему в Тагиле гиревой спорт слабо развит. Это самый незатратный вид спорта, ведь нужна только гиря, в отличие от других, где требуются большие деньги на снаряжение. По функционалу гиревой спорт даже превосходит другие – это удивительное сочетание силы и выносливости. Дай легкоатлету гирю – он ее не поднимет, попроси тяжелоатлета – он поднимет, но будет не так вынослив. А гиревой спорт – это один из самых удивительных видов спорта.

Совмещая работу директора новой для Нижнего Тагила фирмы и жизнь гиревика-любителя, Антон ведет достаточно активный образ жизни. Совсем недавно, 1 февраля, он принял участие в крупнейших соревнованиях – Этап Кубка мира в Париже. Теперь в его копилке две медали – «бронза» в личном первенстве и «золото» в командном.

Фотографии предоставил Антон Сауков

На соревнованиях представляет Россию, иногда родную Тюмень. Но пообещал, что, если понадобится, выступит и за Нижний Тагил. Помимо этого – регулярные тренировки, кроссы. Кстати, именно работа недавно привела Антона в Нижний Тагил. Естественно прерывать занятия любимым видом спорта он не собирался. Начал поиски единомышленников-гиревиков, но всё оказалось тщетно. Пришлось вести свою гирю и искать общий спортзал.

В жизни должен быть какой-то стимул. Помимо «дом-работа» надо ведь чем-то увлекаться. Гири - одно из моих увлечений. И еще одним стимулом являются предстоящие соревнования уже в Санкт-Петербурге. К этому я сейчас очень активно готовлюсь. И я поддерживаю жизненные принципы тех людей, которые считают, что в жизни нужно постоянно к чему-то готовиться. Быть целеустремленным. Как в спорте – идти к победе, несмотря ни на что, так и в жизни – взбираться по карьерной лестнице.

Фотографии предоставил Антон Сауков

Однако в жизни случается и то, чего не ожидаешь. В 2006 году Антон попал в аварию. Итог – перелом позвоночника со смещением. Не жалуясь на жизнь, Антон шел к очередной своей цели – выздоровлению. Сейчас он не любит об этом вспоминать, однако им был вынесен важный жизненный урок, которым он готов делиться с такими же людьми, в первую очередь, со спортсменами, попавшими в подобную жизненную ситуацию.

Понимая всю необходимость выздоровления, я начал ходить. Затем – легкий бег, занятия на турниках. После – активные кроссы по 12 километров. Постепенно обследовался и, наконец, врач разрешил вновь приступать к гирям. Всегда есть к чему стремиться и ради чего стараться. Главное – не отчаиваться. Следить за здоровьем и не терять малейшего шанса на выступление.

Вообще Антон Сауков готов часами говорить о спорте, и это, в первую очередь, потому, что он настоящий и преданный фанат своего увлечения, своего образа жизни. И спорт, и правильное питание, и хороший сон – всё это может увеличить длительность жизнь больше чем на 10 лет. И радует, что молодое поколение Нижнего Тагила начинает это понимать.