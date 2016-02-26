В Нижнем Тагиле в ФОКе «Президентский» юноши и девушки будут соревноваться в фигурном катании

Фигурное катание всегда привлекает много зрителей. Это и неудивительно. Пластика и грация выступающих, то, как они, как будто без усилий, скользят по гладкому льду, буквально приковывает взгляд. Фигурное катание любят и в Нижнем Тагиле, и по всей России.

Церемония торжественного открытия соревнований состоится в ФОКе «Президентский» на ГГМ в 14:00. Выступать будут как юноши, так и девушки. Продлится это действие до 19:40. За сегодняшний день успеют пройти соревнования за 2-й и 3-й юношеские разряды. Состязания за первый разряд будет завтра, 27 февраля. Оно пойдет с 10:00 до 14:30.

Эти соревнования являются редкой возможностью увидеть фигурное катание своими глазами, а не по телевизору. Поэтому стоит ожидать большой интерес со стороны тагильчан.

Напомним, в ноябре 2015 ФОК «Президентский» посетил президент РФ.