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Детский спорт под угрозой: КСК «Уралец» в Нижнем Тагиле могут закрыть (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Детский спорт под угрозой: КСК «Уралец» в Нижнем Тагиле могут закрыть (ФОТО)

26 марта, 18:20СпортИрина Анисимова
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