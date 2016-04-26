На международных соревнованиях по гребному слалому тагильские спортсмены взяли бронзу (ФОТО)

В борьбу за место в сборной выступили и тагильские спортсмены: каноэ-двойка Кузнецов-Ларионов, а также байдарка-одиночка Евгений Доронин и Никита Губенко. Все спортсмены являются выходцами из спортивной школы «Уралец».

В прошлом году знаменитая каноэ-двойка стала чемпионом «Липтовского слалома». В этот раз конкуренция была крепче. Кузнецов-Ларионов заняли третье место, пройдя дистанцию за 114,92 секунды.

Добавим, что серебряные призеры - представители Польши братья Бжезински, обошли тагильчан всего на 0,13 секунды. А до чемпионов соревнований - испанской каное-двойки, нашим спортсменам не хватило 0,18 секунды.

Борьба за выход в сборную еще идет, и, принимая во внимание то, что тагильчане получили единственную лицензию для России, у Михаила и Дмитрия есть все шансы выступать за страну на Чемпионате Европы.