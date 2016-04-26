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На международных соревнованиях по гребному слалому тагильские спортсмены взяли бронзу (ФОТО)
Сюжеты:
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На международных соревнованиях по гребному слалому тагильские спортсмены взяли бронзу (ФОТО)

26 апреля 2016, 10:50СпортТимофей Данилов
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