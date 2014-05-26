Отчет тагильских шахматистов: Кубок города, Чемпионат района и Спартакиада по шахматам

Шахматы

На минувшей неделе в Спартакиаде по шахматам среди предприятий встретилось 7 команд. Среди предприятий численностью свыше 1000 человек единственным участником, а следовательно победителем была команда ОАО «НПК «Уралвагонзавод». Определиться с участниками в Спартакиаде помог чемпионат общества ОАО «НПК «Уралвагонзавод», ежегодно проводимый в апреле. Нынче его участниками стали 111 заводчан и ветеранов предприятия.

К сожалению, другое градообразующее предприятие – ОАО ЕВРАЗ-НТМК не приняло участия в Спартакиаде, хотя среди участников турниров, проводимых шахматно-шашечным центром, есть достаточно много его работников, не слабо играющих в шахматы сетуют организаторы.

В группе предприятий численностью до 1000 человек с результатом 10 ½ из 15 победила команда ПО «Электрические сети». На втором месте команда ОАО НТЗМК, отставшая от лидера по дополнительным показателям. На третьем месте команда ОАО «Уральские газовые сети». У неё 8 ½ очков.

В личном первенстве победил представитель ОАО «НПК «Уралвагонзавод» Владимир Галимов с 4 ½ очками из 5. На втором месте с 4 очками сотрудник ПО НТЭС Вячеслав Голованов. На третьем месте сотрудник ОАО НТЗМК Дмитрий Романов.

В Спартакиаде по шашкам среди предприятий численностью до 1000 человек победила команда ОАО «Нижнетагильские электрические сети», набравшая 9 ½ очков из 15. На втором месте с результатом 9 очков из 15 команда Уральских газовых сетей. На третьем месте ПО «Электрические сети» с 8 очками. В личном первенстве победу одержал Игорь Лукьяненко из ОАО «Тагилэнергосети» он набрал 4 ½ очка из 5. На втором месте Анатолий Вавенков с 4 очками. Такой же результат у Анатолия Ивашкова.

В открытом чемпионате Дзержинского района после 5 туров 4 ½ очка у перворазрядника Данила Попова, на втором месте в турнирной таблице кандидат в мастера спорта Анатолий Ожгибцев с 4 очками. На третьем месте с 4 очками второразрядник Николай Волков.

В субботу, в соревновании по шахматам в рамках конкурса ТОС избирательного округа № 5 встретились 17 шахматистов. Победу одержал Вадим Кузнецов, набравший 6 ½ очков из 7. 6 очков у занявшего 2 место Александра Савина. Третий результат 4 ½ очка у Александра Комарова.

В воскресенье в отборочном турнире Открытого Кубка города по быстрым шахматам победу одержал мастер ФИДЕ Ринат Суфиев. Его результат 6 ½ очков из 8. На втором месте перворазрядник Юрий Петров. На третьем месте с результатом 5 ½ очков мастер ФИДЕ из Красноуральска Алексей Трефилов.

Шашки

В Спартакиаде по шашкам среди предприятий численностью до 1000 человек победила команда ОАО «Нижнетагильские электрические сети», набравшая 9 ½ очков из 15. На втором месте с результатом 9 очков из 15 команда Уральских газовых сетей. На третьем месте ПО «Электрические сети» с 8 очками. В личном первенстве победу одержал Игорь Лукьяненко из ОАО «Тагилэнергосети» он набрал 4 ½ очка из 5. На втором месте Анатолий Вавенков с 4 очками. Такой же результат у Анатолия Ивашкова.

В четверг, 22 мая в отборочном турнире Кубка Дзержинского района по молниеносной игре в шашки с результатом 7 ½ из 9 победил кандидат в мастера спорта Алексей Гурьев. 7 очков у кандидата в мастера спорта Максима Байрамалова, занявшего 2 место. На третьем месте с таким же результатом перворазрядник Юрий Осетров с 7 очками, отставший по дополнительным показателям.

25 мая в открытом Кубке города по быстрой игре в русские шашки победил мастер спорта Игорь Лукьяненко, набравший 14 ½ очко из 18. Кандидат в мастера спорта Алексей Гурьев с результатом 12 ½ очков на втором месте. У занявшего третье место кандидата в мастера спорта Николая Селиванова 12 очков из 18.