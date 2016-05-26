«Старый соболь» из Нижнего Тагила завоевал медали на областном первенстве (ФОТО)
Сразу в двух городах - в Екатеринбурге и Полевском – разыграны последние комплекты медалей первенства региона.
В столице Свердловской области в бой за титул чемпиона вступили 7 команд юношей 11-ти лет. Причем 5 команд представляли Екатеринбург, а 2 – Нижний Тагил: «Старый соболь» и ДЮСШ №4. Последние пока еще выступают в роли статистов на областных соревнованиях – в столице региона спортсмены уступили во всех матчах. Подопечные Юрия Шаповалова, напротив, дошли до финальной игры. В групповом этапе «соболя» победили в 3-х матчах против команд Екатеринбурга и тагильской ДЮСШ №4.
В решающей схватке ребята встретились с воспитанниками ДЮСШ №3 им. Мышкина, но проиграли со счетом 22:48. Тем самым «Старый соболь» стал вице-победителем соревнований.
А команда тагильских девушек того же возраста смогла завоевать бронзу на первенстве области, пропустив вперед команды УГМК и 3-ю спортшколу. Матчи проходили на паркете города Полевской.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru