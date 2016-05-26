«Старый соболь» из Нижнего Тагила завоевал медали на областном первенстве (ФОТО)

В столице Свердловской области в бой за титул чемпиона вступили 7 команд юношей 11-ти лет. Причем 5 команд представляли Екатеринбург, а 2 – Нижний Тагил: «Старый соболь» и ДЮСШ №4. Последние пока еще выступают в роли статистов на областных соревнованиях – в столице региона спортсмены уступили во всех матчах. Подопечные Юрия Шаповалова, напротив, дошли до финальной игры. В групповом этапе «соболя» победили в 3-х матчах против команд Екатеринбурга и тагильской ДЮСШ №4.