Сергей Прядкин: Тиньков полюбит российский футбол

Президент РПЛ Сергей Прядкин высказал свое предположение о том, что основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков изменит отношение к российскому чемпионату. Ранее он назвал турнир "стыдобой", сообщает "Советский спорт".

– Тиньков сказал, что его позиция может не совпадать с позицией других акционеров. И что за рекламный бюджет в банке он не отвечает. А насчет тех его слов… Думаю, Олег Юрьевич полюбит российский футбол, - отметил Сергей Прядкин.