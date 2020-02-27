Сергей Прядкин: Тиньков полюбит российский футбол

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Президент РПЛ предположил, что основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков изменит отношение к российскому чемпионату.
Президент РПЛ Сергей Прядкин высказал свое предположение о том, что основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков изменит отношение к российскому чемпионату. Ранее он назвал турнир "стыдобой", сообщает "Советский спорт".
– Тиньков сказал, что его позиция может не совпадать с позицией других акционеров. И что за рекламный бюджет в банке он не отвечает. А насчет тех его слов… Думаю, Олег Юрьевич полюбит российский футбол, - отметил Сергей Прядкин.
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