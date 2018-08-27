Тагильские футболисты одержали победу над командой из Тобольска

25 августа на стадионе «Высокогорец» в Нижнем Тагиле встретились команды «Уралец-НТ» и «Тобол» в рамках соревнований III дивизиона зоны «Урал и Западная Сибирь» первенства России по футболу.

На четвертой минуте встречи счет открыл тагильчанин Мефодий Хранилов. После забитого гола, несмотря на попытки команд атаковать ворота друг друга, счет не изменился. По итогам встречи «Уралец-НТ» одержал победу со счётом 1:0. Примечательно, что матч прошёл без зрителей. Запрет на допуск болельщиков поступил в клуб в день игры. Тем не менее, тагильчане, желающие поддержать свою команду, расположились за пределами стадиона и подбадривали футболистов криками.