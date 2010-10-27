Сборная Свердловской области по прыжкам на лыжах с трамплина вернулась из Алма-Аты

В столице Казахстана в 2011 году пройдут Азиатские игры. К этому событиюприурочено строительство нового комплекса трамплинов К-90 и К-120.Спортсмены провели на новом спортивном комплексе 2 недели и принялиучастие в открытом первенстве республики Казахстан.