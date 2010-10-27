Сборная Свердловской области по прыжкам на лыжах с трамплина вернулась из Алма-Аты
27 октября 2010, 08:18Спорт
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В субботу 24 октября сборная Свердловской области по прыжкам на лыжах с трамплина вернулась с учебно-тренировочного сбора, прошедшего в Алма-Ате.
В столице Казахстана в 2011 году пройдут Азиатские игры. К этому событиюприурочено строительство нового комплекса трамплинов К-90 и К-120.Спортсмены провели на новом спортивном комплексе 2 недели и принялиучастие в открытом первенстве республики Казахстан.
Азиатские игры проходят с 1951 года раз в четырехлетие. Многие азиатскиестраны ставят их в один ряд с Олимпийскими Играми.
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