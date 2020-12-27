Тухеля выгнали из «ПСЖ» из-за конфликта с футболистами

Тухеля выгнали из «ПСЖ» из-за конфликта с футболистами

Сегодня, 15:57СпортPhoto: pxhere.com
Немецкий тренер проработал в парижском клубе два с половиной года. 

Томасу Тухелю пришлось покинуть должность главного тренера «Пари Сен-Жермен» из-за конфликта с игроками.

«Советский спорт», ссылаясь на сообщение журналиста Ромена Молины в твиттере, сообщает, что Тухель и футболисты повздорили, еще 8 декабря, когда из-за расистского скандала был прерван матч шестого тура Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Истанбул Башакшехир».

Румынский резервный арбитр Себастьян Колцеску назвал черным тренера турецкой команды камерунца Пьера Вебо, и обе команды покинули поле в знак протеста.

Тухель настаивал на том, что футболисты «ПСЖ» должны продолжить встречу тем же вечером, однако игроки отнеслись крайне негативно к мнению тренера, что привело к серьезному конфликту в раздевалке.

На следующий день матч был доигран с другой судейской бригадой, и «ПСЖ» победил со счетом 5:1.

Об увольнении Тухеля стало известно 24 декабря. Под его руководством парижане дважды выиграли чемпионат Франции и добрались до финала Лиги чемпионов в минувшем сезоне.

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