Тухеля выгнали из «ПСЖ» из-за конфликта с футболистами

Немецкий тренер проработал в парижском клубе два с половиной года.

Томасу Тухелю пришлось покинуть должность главного тренера «Пари Сен-Жермен» из-за конфликта с игроками. «Советский спорт», ссылаясь на сообщение журналиста Ромена Молины в твиттере, сообщает, что Тухель и футболисты повздорили, еще 8 декабря, когда из-за расистского скандала был прерван матч шестого тура Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Истанбул Башакшехир». Румынский резервный арбитр Себастьян Колцеску назвал черным тренера турецкой команды камерунца Пьера Вебо, и обе команды покинули поле в знак протеста. Тухель настаивал на том, что футболисты «ПСЖ» должны продолжить встречу тем же вечером, однако игроки отнеслись крайне негативно к мнению тренера, что привело к серьезному конфликту в раздевалке. На следующий день матч был доигран с другой судейской бригадой, и «ПСЖ» победил со счетом 5:1. Об увольнении Тухеля стало известно 24 декабря. Под его руководством парижане дважды выиграли чемпионат Франции и добрались до финала Лиги чемпионов в минувшем сезоне.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter