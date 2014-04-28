Евгений Куйвашев вручил Юлии Липницкой 4 миллиона рублей и знак отличия (ФОТО)

Благодарю вас за то, что показали прекрасный результат, показали, что можете отлично играть в команде отметил губернатор.

Евгений Куйвашев вручил Юлии Липницкой, знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» третьей степени, благодарственное письмо и денежный сертификат на 4 миллиона рублей.

Мне очень приятно, что вы, Юля, в столь молодые годы показали настоящий уральский характер не только нашей стране, а и всему миру. Очень приятно, что вы не забываете Свердловскую область, помните о своих корнях, я искренне вас за это благодарю поздравил чемпионку Евгений Куйвашев.

Юлия Липницкая, поблагодарила главу региона за награду, и отметила, что в Свердловской области ее встретили очень тепло, по-домашнему.

Я немного позанималась здесь личными вопросами, встретилась с журналистами, и вот сегодня я здесь – на встрече с губернатором. Я еще, наверное, не до конца осознала важность награды, которую мне вручили, но, конечно, очень рада поделилась фигуристка.

Губернатор пожелал чемпионам крепкого здоровья и побед на следующей Олимпиаде.

Евгений Куйвашев отметил, что в Свердловской области большое внимание привлечено к развитию ледовых видов спорта, повышению уровня профессиональной подготовки спортсменов, ежегодно строятся подобные спортивные сооружения с ледовыми аренами. Так, в 2015 году планируется начать строительство в Екатеринбурге Дворца конькобежного спорта, запланировано проведение масштабного ремонта большой спортивной арены стадиона «Юность», будет начата реконструкция «Спартаковца». В 2014 году приступят к расширению культурно-развлекательного комплекса «Уралец», главной спортивной арены хоккейного клуба «Автомобилист».

Фото с официального сайта губернатора

Напомним, на сочинской Олимпиаде уральцы принесли в копилку российской команды три медали. Фигуристка Юлия Липницкая стала обладательницей высшей награды в командном турнире по фигурному катанию и одной из самых молодых олимпийских чемпионок в истории этой дисциплины. Биатлонист Антон Шипулин взял долгожданное «золото» в мужской биатлонной эстафете. Конькобежка Юлия Скокова добилась «бронзы» в женской командной гонке преследования.