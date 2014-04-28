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Евгений Куйвашев вручил Юлии Липницкой 4 миллиона рублей и знак отличия (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Евгений Куйвашев вручил Юлии Липницкой 4 миллиона рублей и знак отличия (ФОТО)

28 апреля 2014, 11:50Спорт
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