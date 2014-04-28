«Спасибо деду за победу!»: 9 мая в Нижнем Тагиле пройдет спортивный фестиваль

Отметим, что Workout – это сравнительно молодое направление массовых физкультурных занятий, включающее выполнение упражнений на турниках, на брусьях, шведских стенках, лестницах и прочих конструкциях, а иногда и вовсе без их использования.

В Нижнем Тагиле мероприятие состоится 9 мая на Театральной площади, на площадке за Драматическим театром, с 17:00 до 19:00 часов. Приглашаются все желающие – и спортсмены из других видов спорта, и любители, простые парни, которые хотят попробовать себя в качестве «воркаутера». Организаторы пообещали, что помогут любому участнику войти в ряды «профессиональных уличных спортсменов».

Кроме того, организаторы при активной поддержке Управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики уже определили список номинаций, по которым будут определены победители: индивидуальный фристайл, выход силой на две руки, двоеборье, отжимания от пола. О том, как записаться на фестиваль и иные подробности события – в группе встречи в социальной сети.

Один из организаторов Рустам Хайруллин обращается ко всем тагильчанам:

Конечно, для начала хотелось бы сказать, что ЗОЖ – это будущее нации! Здоровый образ жизни – это залог здоровой и счастливой семьи. Товарищи, друзья, давайте будем помнить о наших ветеранах, благодаря которым мы ходим по этой прекрасной земле и отплатим им тем, что не будем пить и курить, а будем заниматься спортом! Покажем нашим ветеранам, что не зря погибали их друзья, и докажем себе и всем другим странам, что в нашей стране растет достойное поколение! Поколение здоровой, и сильной физически и духовно молодежи! поделился Рустам с TagilCity.ru.