Червиченко - о выступлении российских клубов в еврокубках:Таскают дохлого по кладбищу

«За исключением «Спартака» сейчас все выглядят очень тухло. Если бы не «Динамо» и «Ростов» боролись бы за путевку, а «Спартак», он выглядел бы более предпочтительно. Спартаковцы на ходу, злые. Не все получается, но показывают боевой футбол. У остальных команд какая-то нудятина. Таскают дохлого по кладбищу и не знают, куда его приткнуть», - цитирует Червиченко «Советский спорт».