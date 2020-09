Червиченко - о выступлении российских клубов в еврокубках:Таскают дохлого по кладбищу

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал выступление российских клубов в еврокубках.

«За исключением «Спартака» сейчас все выглядят очень тухло. Если бы не «Динамо» и «Ростов» боролись бы за путевку, а «Спартак», он выглядел бы более предпочтительно. Спартаковцы на ходу, злые. Не все получается, но показывают боевой футбол. У остальных команд какая-то нудятина. Таскают дохлого по кладбищу и не знают, куда его приткнуть», - цитирует Червиченко «Советский спорт». Напомним, «Динамо» и «Ростов» не смогли пробиться в групповой раунд Лиги Европы. В квалификации турнира бело-голубые уступили тбилисскому «Локомотиву» 1:2, а ростовчане с таким же счетом проиграли «Маккаби».

