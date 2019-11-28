17-летний тагильчанин вышел в полуфинал чемпионата мира по кикбоксингу
Сегодня, 17:22СпортФото: «Тагильский рабочий»
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Воспитанник тагильской спортшколы олимпийского резерва «Уралец» Семен Востриков вышел в полуфинал чемпионата мира по кикбоксингу, пишет «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Соревнования проходят в Турции в городе Анталья. 17-летний тагильчанин выступает в дисциплине «лайт-контакт с лоу-киком» в весовой категории до 63 кг.
Выиграв у соперников из Казахстана и Украины, спортсмен вышел в полуфинал. Сегодня, 28 ноября, он проведёт бой с представителем Венгрии.
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