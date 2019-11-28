17-летний тагильчанин вышел в полуфинал чемпионата мира по кикбоксингу

Соревнования проходят в Турции в городе Анталья. 17-летний тагильчанин выступает в дисциплине «лайт-контакт с лоу-киком» в весовой категории до 63 кг.

Выиграв у соперников из Казахстана и Украины, спортсмен вышел в полуфинал. Сегодня, 28 ноября, он проведёт бой с представителем Венгрии.