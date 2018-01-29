Игра головой может быть запрещена в европейском детском футболе

Отмечается, что в Соединённых Штатах Америки запрет на игру головой был введен в 2016 году для футболистов до 11 лет. В Голландии запрет вступил в силу 14 лет назад.

Подсчитано, что за сезон игроки в футбол получают до 1200 микротравм. Несмотря на то, что большинство из них не опасны, некоторые могут серьёзно отразиться на здоровье спортсменов, передает издание «Новые известия».

Если исследования покажут, что игра головой ведет к повреждениям, особенно у детей, то мы должны быть жесткими в этом вопросе. Становится страшно от того, что может случиться в смешанных единоборствах или боксе. В футболе тоже есть эта проблема заявил президент УЕФА Александер Чеферин.