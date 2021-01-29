Рахимов считает, что Урунов пригодился бы «Уфе»

Рахимов считает, что Урунов пригодился бы «Уфе»

Сегодня, 22:39СпортPhoto: pxhere.com
Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов прокомментировал слухи о возможном возвращении в команду полузащитника «Спартака» Остона Урунова.

«Многие игроки в наших планах, но будет ли возможность? Потенциально Урунов пригодился бы, остальное зависит от массы факторов. Например, от количества легионеров в команде», — цитирует Рахимова «Советский спорт», ссылаясь на «Матч ТВ».

Напомним, Урунов перешел в «Уфу» из ташкентского «Локомотива» в феврале 2020 года. За клуб из Башкортостана полузащитник провел 10 матчей.

В августе 20-летний хавбек перебрался в «Спартак», в составе которого сыграл девять матчей и забил один гол.

По сообщениям СМИ, игрок сборной Узбекистана не входит в планы главного тренера москвичей Доменико Тедеско и может вернуться в «Уфу».

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