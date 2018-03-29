Всероссийские соревнования по фристайлу прошли в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Ски-кросс считается сложнейшим видом фристайла. Для соревнований специально подготовлены трассы с препятствиями. Сложность дистанций адаптирована под возраст участников: группы 1997-2001 и 2002-2004 годов рождения.

От Нижнего Тагила выступают представители спортивной школы олимпийского резерва «Аист». Кроме тагильчан в борьбе участвуют спортсмены из Московской области, Чусового, Полазны и Южно-Сахалинска.

Третьи места в своих возрастных категориях завоевали тагильские лыжники Артур Волосняков и Владимир Тешев. Тагильчанин Михаил Никулин добился второго места среди юношей 2002-2004 годов рождения. Первые места заняли участники из Московской области – Кирилл Багин, Артем Бажин и Рябова Полина. Владислава Блюкина, спортсменка из Чусового, победила в категории девушки 2002-2004 года рождения, подводит итоги «Тагил-ТВ».