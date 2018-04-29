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Два матча первенства России по футболу прошли в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Два матча первенства России по футболу прошли в Нижнем Тагиле (ФОТО)

29 апреля, 15:05Спорт
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