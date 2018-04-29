Два матча первенства России по футболу прошли в Нижнем Тагиле (ФОТО)
29 апреля, 15:05Спорт
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Два матча первенства России по футболу прошли в Нижнем Тагиле 28 апреля.
Сюжеты: Нижний Тагил
На поле сразились две тагильские команды - «Уралец-НТ» и «Спутник». Матч завершился со счетом 1:1.
Позднее на поле состоялся матч первенства России в третьем дивизионе.
«Уралец-НТ» проиграл второй раз за сезон, уступив со счетом 0:6 одному из фаворитов первенства.
7 мая в Нижнем Тагиле пройдет следующая игра третьего дивизиона. Тагильчане будут играть с командой из Омска «Иртыш-М», пишет «Тагильский рабочий».
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Фото: «Тагильский рабочий»
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