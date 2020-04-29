В Англии проверят стадионы на соответствие требованиям властей

Власти Великобритании в сотрудничестве с руководством английской Премьер-лиги разрабатывают план завершения футбольного сезона с тем, чтобы поднять дух жителей Англии во время пандемии коронавируса. «Советский спорт», ссылаясь на британскую прессу, сообщает, что стадионы всех 20 клубов АПЛ будут проверены на соответствие новым требованиям.

Список обязательных к выполнению рекомендаций был составлен с учетом требований правительства, Национальной службы здравоохранения и полиции. Проверят каждую арену, и в случае несоответствия командам придется играть на нейтральных полях.

Такая идея у многих клубов вызывает неодобрение. План возможного рестарта будут обсуждать на ближайшем совещании лиги и клубов. Сезон надеются возобновить 8 июня.