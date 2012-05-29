Сезон парусного спорта в Нижнем Тагиле можно считать открытым
29 мая 2012, 12:36Спорт
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26 и 27 мая в акватории Тагильского пруда состоялось Первенство города по парусному спорту «Открытие летнего сезона 2012», рассказали в Отделе по физической культуре, спорту и туризму Администрации Нижнего Тагила.
Соревнование проходило в двух классах судов: «Оптимист» и «Кадеты». В первом классе победу одержал Алексей Кабанов, второе место получил Никита Крючков, а третье - Денис Пантелеев. На «Кадетах» лучшим стали Никита Ракитин и Аким Балуца, серебро взяли Ильдар Космарев и Денис Пантелеев, ну а бронзу завоевали Илья Балуца и Юрий Баландин. Все ребята – воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Старт».
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