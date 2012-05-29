Сезон парусного спорта в Нижнем Тагиле можно считать открытым

Соревнование проходило в двух классах судов: «Оптимист» и «Кадеты». В первом классе победу одержал Алексей Кабанов, второе место получил Никита Крючков, а третье - Денис Пантелеев. На «Кадетах» лучшим стали Никита Ракитин и Аким Балуца, серебро взяли Ильдар Космарев и Денис Пантелеев, ну а бронзу завоевали Илья Балуца и Юрий Баландин. Все ребята – воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Старт».