Спортсменка из Нижнего Тагила Мария Савинова откроет легкоатлетический сезон «Бриллиантовой лиги»

«Бриллиантоваялига» - ежегодная серия соревнований по легкой атлетике, при этом стартыпроходят по всем личным легкоатлетическим дисциплинам (забеги на различные дистанции,прыжки в высоту, в длину, с шестом, толкание ядра, метание диска, копья). Витоге 32 дисциплины разбиты по 14 этапам серии таким образом, что каждый извидов проводится семь раз, то есть на половине этапов.

Как сообщаетпресс-служба Администрации города, в прошлом сезоне Савиновой не хватило всеголишь одного очка, чтобы выиграть главный приз «Бриллиантовой лиги». Напомним,что главный приз можно взять главный приз можно только в финале, гдеудваиваются набранные очки. Нынче у спортсменки есть реальная возможностьвыиграть этот турнир, тем более, что тренерский штаб сборной России освободилнашу спортсменку от олимпийского отбора.

Добавим, чтокроме римских стартов в планах чемпионки мира в беге на 800 метров есть «Московскийвызов» (тестовые соревнования к чемпионату мира), который пройдёт 11 июня наБольшой спортивной арене стадиона «Лужники» и, конечно же, главное спортивноесобытие этого года - Лондонская летняя Олимпиада в августе.