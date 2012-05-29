Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Спортсменка из Нижнего Тагила Мария Савинова откроет легкоатлетический сезон «Бриллиантовой лиги»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Спортсменка из Нижнего Тагила Мария Савинова откроет легкоатлетический сезон «Бриллиантовой лиги»

29 мая 2012, 09:28Спорт
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?