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Тагильский летающий лыжник Вадим Шишкин завоевал Кубок России (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильский летающий лыжник Вадим Шишкин завоевал Кубок России (ФОТО)

29 июня 2014, 15:00Спорт
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