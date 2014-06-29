Тагильский летающий лыжник Вадим Шишкин завоевал Кубок России (ФОТО)

Из-за штормового предупреждения серия прыжков среди женщин и мужчин был перенесена на час раньше. Почти беспроблемные погодные условия помогли летающим лыжникам «отпрыгать» уже к полудню.

Сюрприз ждал тагильских болельщиков. Первое место в этапе Кубка России взял Вадим Шишкин, во второй попытке улетев на 99 метров (!). Говорит, что не столько ждал победы, сколько просто делал свой прыжок. Тренер атлета Сидоров Виктор Васильевич, также рад.

Мы с ним тренируемся без всяких проблем. Контакты у нас хорошие со всеми тренерами, работаем в том же направлении сказал Виктор Васильевич с TagilCity.ru.

Владимир Славский поделился с TagilCity.ru:

Я скажу, что я ни за кого не болел. Но то, что победил тагильчанин – очень важно. Для комплекса, для города, для всех.

Второе место взял Владислав Бояринцев из Санкт-Петербурга, третий – Михаил Максимочкин. TagilCity.ru поздравляет победителей!

Кроме того, TagilCity.ru удалось поговорить с главным тренером сборной России по прыжкам с трамплина. Матьяж Зупан – словенец, Кубок России в Нижнем Тагиле – первая возможность иностранного специалиста посмотреть, как работают ребята в соревновательном режиме.

Слева - Матьяж Зупан, Давид Йирутек

– Матьяж, после Кубка России как вы оцениваете наших, то есть ваших, ребят?

Это первые соревнования. Была проделана хорошая работа. Они фокусировались на прыжках, концентрировались на технике. Конечно, соревнования – это всего лишь часть той работы, которая последует дальше.

– Все-таки почему вы предпочли русскую команду?

У меня закончился контракт с французами, а бывший главный тренер российской сборной связался со мной. Команда достаточно большая. С ними мы будем воплощать в жизнь что-то новое, что-то отличное от того, что уже было. Это очень интересно для меня.

– Мешает ли языковой барьер в работе с ребятами?

(показывает на русских тренеров) Они помогают мне. Я учу русский, да, они мне помогают. Русский и словенский – в одной языковой группе, так что будет не так сложно, я думаю.

– Есть какие-нибудь трудности в плане организации тренерского процесса?

Каждая команда имеет свои сложности. Время помогает адаптироваться. Что-то хорошо, что-то не очень. Никогда не бывает отлично.

– Уровень организации в Тагиле, в России устраивает вас?

Да, конечно.

Вообще, у Тагила в плане прыжков с трамплина – большое будущее. Об этом не устает повторять и тренерский состав и представители Федерации. Владимир Славский, вице-президент, в ближайшее будущее обещает проконтролировать то, как будет улучшаться комплекс. Начиная от обустройства спортивного зала и заканчивая обсуждением покупки сетки от ветра.