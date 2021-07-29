Хоркина отметила выступление Уразовой в личном многоборье на ОИ-2020

«Не хватило сложности в вольных упражнениях. Но эта бронзовая медаль Ангелины — с золотым отливом. Уразову тоже хочу отметить. Это ее первые игры, она сделала классную заявку. Отлично себя проявила, будем следить за ней дальше. На первой Олимпиаде четвертое место — достойно очень. Но темная лошадка в лице бразильянки внесла свои коррективы», — приводит слова девятикратной чемпионки мира «Советский спорт».