Хоркина отметила выступление Уразовой в личном многоборье на ОИ-2020

Хоркина отметила выступление Уразовой в личном многоборье на ОИ-2020
Хоркина отметила выступление Уразовой в личном многоборье на ОИ-2020
Сегодня, 00:41СпортФото: pxhere.com
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике оценила результаты российских спортсменок в финале соревнований.

«Не хватило сложности в вольных упражнениях. Но эта бронзовая медаль Ангелины — с золотым отливом. Уразову тоже хочу отметить. Это ее первые игры, она сделала классную заявку. Отлично себя проявила, будем следить за ней дальше. На первой Олимпиаде четвертое место — достойно очень. Но темная лошадка в лице бразильянки внесла свои коррективы», — приводит слова девятикратной чемпионки мира «Советский спорт».

Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль, набрав 57,199 балла. Владислава Уразова стала четвертой с результатом 56,966.

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