Все матчи текущего розыгрыша, которые должны были состояться до конца ноября, перенесены на более поздний срок.

Как сообщает «Советский спорт», розыгрыш Кубка Франции будет временно приостановлен - основной причиной подобного решения является тяжелой эпидемиологическая ситуация во Франции. Как отмечается, матчи турнира смогут возобновиться только после 1 декабря, более точные даты игр будут названы Федерацией футбола Франции позже.

