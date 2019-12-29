Воспитанник тагильского ХК «Спутник» забросил канадцам шайбу на молодежном ЧМ
Сегодня, 19:24СпортФото: официальный сайт магнитогорского "Металлурга"
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Сборная России по хоккею выиграла у канадской команды один их матчей молодежного чемпионата мира со счетом 6:0. Одну из шайб забросил уроженец Нижнего Тагила Павел Дорофеев, пишет «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Спортсмен начал заниматься хоккеем с четырех лет в школе ХК «Спутник». Затем его семья переехала в Тюмень, а после — в Магнитогорск. Павел закончил спортивную школу «Металлург» в 17 лет. Сейчас хоккеист выступает за «Стальных лисов» в МХЛ.
Молодежный чемпионат мира проходит в Чехии с 26 декабря 2019 по 5 января 2020 года.
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