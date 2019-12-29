Воспитанник тагильского ХК «Спутник» забросил канадцам шайбу на молодежном ЧМ

Спортсмен начал заниматься хоккеем с четырех лет в школе ХК «Спутник». Затем его семья переехала в Тюмень, а после — в Магнитогорск. Павел закончил спортивную школу «Металлург» в 17 лет. Сейчас хоккеист выступает за «Стальных лисов» в МХЛ.