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Хоккеисты тагильского «Спутника» уступили соперникам из Китая со счетом 3:4
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Хоккеисты тагильского «Спутника» уступили соперникам из Китая со счетом 3:4

30 января, 13:30Спорт
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