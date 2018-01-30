Хоккеисты тагильского «Спутника» уступили соперникам из Китая со счетом 3:4

Хоккеисты Нижнетагильского «Спутника» начали новую серию выездных матчей с поражения. 29 января они провели игру чемпионата ВХЛ с клубом «КРС Хэйлунцзян» в Китае: матч закончился со счетом 3:4 в пользу хозяев ледовой арены.

Клуб «Спутник» выехал в Китай в сокращенном составе: на лед вышли лишь три пятерки спортсменов. По итогам второго периода тагильчане вели со счетом 3:0. Первые две шайбы в ворота соперника забил капитан команды Яков Ищенко, третью – Николай Владимиров.

Однако в третьем периоде хоккеисты из Харбина начали активно отвечать противникам. В ворота тагильчан были забиты 4 шайбы, последняя – за 15 секунд до окончания игры.

31 января Нижнетагильский «Спутник» сыграет еще один матч в Китае: на этот раз с ХК «Ценг Тоу», пишет ХК «Спутник» Нижний Тагил.