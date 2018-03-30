Тагильчанин завоевал «бронзу» на Первенстве России по боксу (ФОТО)
30 марта, 08:30Спорт
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Спортсмен из Нижнего Тагила Александр Кайер завоевал бронзовую медаль на Первенстве России по боксу среди юношей 13-14 лет.
Сюжеты: Нижний Тагил
Состязания в рамках Первенства среди юных атлетов проходили в городе Анапа с 18 по 26 марта 2018 года.
«Бронза» позволила тагильчанину Александру Кайеру войти в состав юношеской сборной команды России, чтобы защищать честь страны на соревнованиях международного уровня.
Молодой спортсмен занимается под руководством Евгения Воробьева и Андрея Семукова.
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