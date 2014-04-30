Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
«С мира по гантели». В Нижнем Тагиле открылся тренажерный зал на Сухоложском (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

«С мира по гантели». В Нижнем Тагиле открылся тренажерный зал на Сухоложском (ФОТО)

30 апреля 2014, 18:05Спорт
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»