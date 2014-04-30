«С мира по гантели». В Нижнем Тагиле открылся тренажерный зал на Сухоложском (ФОТО)
30 апреля 2014, 18:05Спорт
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В поселке Сухоложском накануне завершился ремонт боксерского зала, где теперь планируется проводить бесплатные тренировки для местных ребят.
Активисты обращаются к тагильчанам за помощью: у многих людей наверняка дома лежат ненужные гантели, штанги, тренажеры, турники, брусья, боксерские перчатки и прочее снаряжение. Все это пригодится ребятам, тем более, что в поселке не предусмотрены бесплатные спортивные секции.
Всем, кто желает оказать помощь, необходимо обратиться в личные сообщения к Антону Шомину. Именно он объявил сбор спортивного инвентаря и боксерской амуниции. Кстати, сообщается, что ремонт обошелся в 1 400 000 рублей.
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