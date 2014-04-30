«С мира по гантели». В Нижнем Тагиле открылся тренажерный зал на Сухоложском (ФОТО)

Активисты обращаются к тагильчанам за помощью: у многих людей наверняка дома лежат ненужные гантели, штанги, тренажеры, турники, брусья, боксерские перчатки и прочее снаряжение. Все это пригодится ребятам, тем более, что в поселке не предусмотрены бесплатные спортивные секции.