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Тагильчанин Никита Кузнецов получил золото на Первенстве России по боксу среди юниоров
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчанин Никита Кузнецов получил золото на Первенстве России по боксу среди юниоров

30 мая 2012, 12:13Спорт
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