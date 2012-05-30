Тагильчанин Никита Кузнецов получил золото на Первенстве России по боксу среди юниоров

Никита – очень перспективный спортсмен, рассказывают в спортивном клубе. Тренируют его сотрудники «Спутника» Андрей Семуков и Заслуженный тренер России Александр Малышев. Золотая медаль стала для Никиты путёвкой на выступление в Чемпионате мира среди юниоров в Таиланде. Подготовка к чемпионату начнётся сразу же после возвращения юного боксёра домой.