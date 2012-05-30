Тагильчанин Никита Кузнецов получил золото на Первенстве России по боксу среди юниоров
30 мая 2012, 12:13Спорт
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Юниоровское Первенство России по боксу состоялось с 19 по 29 мая. 26 мая воспитанник ДЮСШ «Спутник» Никита Кузнецов 1995 года рождения занял первое место в весовой категории до 52 килограмм, сообщают в пресс-службе СК «Спутник».
Никита – очень перспективный спортсмен, рассказывают в спортивном клубе. Тренируют его сотрудники «Спутника» Андрей Семуков и Заслуженный тренер России Александр Малышев. Золотая медаль стала для Никиты путёвкой на выступление в Чемпионате мира среди юниоров в Таиланде. Подготовка к чемпионату начнётся сразу же после возвращения юного боксёра домой.
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