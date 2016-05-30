Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Спортсмены из Нижнего Тагила стали победителями международных соревнований по гиревому спорту (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Спортсмены из Нижнего Тагила стали победителями международных соревнований по гиревому спорту (ФОТО)

30 мая 2016, 10:00СпортПавел Щербина
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»