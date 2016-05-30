Спортсмены из Нижнего Тагила стали победителями международных соревнований по гиревому спорту (ФОТО)

Тагильчанам противостояли спортсмены из разных городов России и других стран, в том числе из США, Пуэрто-Рико, Англии, Шотландии, Белоруссии.

Тренер нижнетагильской команды по силовому жонглированию и гиревому спорту - Родион Нургалиев занял первое место в весовой категории до 95 кг в длинном цикле с гирями по 32 кг. Его подопечный - Алексей Мартюшев занял первое место в весовой категории до 78 кг в длинном цикле с гирями по 24 кг с результатом 80 раз.