Спортсмены из Нижнего Тагила стали победителями международных соревнований по гиревому спорту (ФОТО)
30 мая 2016, 10:00СпортПавел Щербина
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Накануне спортсмены из Нижнего Тагила приняли участие в Гран-при Санкт-Петербурга в рамках мировой серии турниров по гиревому спорту.
Сюжеты: Нижний Тагил
Тагильчанам противостояли спортсмены из разных городов России и других стран, в том числе из США, Пуэрто-Рико, Англии, Шотландии, Белоруссии.
Тренер нижнетагильской команды по силовому жонглированию и гиревому спорту - Родион Нургалиев занял первое место в весовой категории до 95 кг в длинном цикле с гирями по 32 кг. Его подопечный - Алексей Мартюшев занял первое место в весовой категории до 78 кг в длинном цикле с гирями по 24 кг с результатом 80 раз.
TagilCity.ru напоминает о том, что ранее на Кубке Европы по силовому жонглированию тагильчане завоевали восемь медалей.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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