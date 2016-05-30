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УВЗ провел в честь своего юбилея 74-ю легкоатлетическую эстафету на призы газеты «Машиностроитель» (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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УВЗ провел в честь своего юбилея 74-ю легкоатлетическую эстафету на призы газеты «Машиностроитель» (ФОТО)

30 мая 2016, 17:45Спорт
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