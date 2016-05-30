УВЗ провел в честь своего юбилея 74-ю легкоатлетическую эстафету на призы газеты «Машиностроитель» (ФОТО)

Вместе с головным предприятием корпорации в соревнованиях приняли участие работники из смежных предприятий Екатеринбурга, Волчанска, Каменск-Уральска, Челябинска и других городов.

Елена Чернышёва, гл. редактор газеты «Машиностроитель» напутствовала спортсменов:

Желаю участникам поставить новые рекорды, которые попадут на страницы нашей газеты и тем самым войдут в историю и приумножат спортивную славу «Уралвагонзавода».

Впервые 1-е место, показав одно время, поделили металлурги 4-го литейного и 2-го кузнечного цехов. Лучшей в своем забеге стала команда механосборочного производства. Сильнейшими среди команд вспомогательного производства стали атлеты из цеха штампов. Среди вагоносборочных производств «золото» забрал цех колесных пар. Команда «Уралтрансмаша» стала сильнейшей среди команд интегрированной структуры корпорации. Технологический институт одержал победу в смешанных забегах.

Кубки, медали, грамоты, ценные подарки, специальные призы от газеты «Машиностроитель» со спец символикой получили все команды и спортсмены, завоевавшие призовые места. Специалистам Центра подготовки персонала был вручен специальный кубок – за массовость (они выставили 3 состава атлетов).

Отличились лучшими техническими результатами: среди мужчин – Максим Шаталов (кузнечный цех №1), среди женщин – Алена Баринова («Тагилтрансмашпроект»).

Впервые в этом году организаторы решили устроить забег для детей от 2-х до 10 лет. 112 детей пробежали дистанцию в 100 метров. Приняли участие и руководители цехов и подразделений (всего 81 человек). Им досталась дистанция в 158 метров.