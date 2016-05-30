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Воспитанники тагильской ДЮСШ №4 взяли медали на областных соревнованиях
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Воспитанники тагильской ДЮСШ №4 взяли медали на областных соревнованиях

30 мая 2016, 11:25СпортТимофей Данилов
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