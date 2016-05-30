Воспитанники тагильской ДЮСШ №4 взяли медали на областных соревнованиях

Областные соревнования по маунтинбайку состоялись в Екатеринбурге 28 мая. За звание сильнейших боролись спортсмены из столицы Среднего Урала, Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Асбеста и Первоуральска. Наши земляки Ксения Родионова и Артем Чебурин стали лучшими среди 11-12 спортсменов.

Кроме того, в выходные в тагильском СОКе «Юпитер» проходил XV областной турнир по настольному теннису среди юношей и девушек. Спортивные состязания посвящены памяти И.Манакова. За награды спорили 80 представителей 8-ми городов региона.

Подопечные тренеров В.В. и Ф.Ф. Бургановых Александр Шмаков, Нина Ирхина, Евгений Шадрин и Дмитрий Задворных завоевали в своих возрастных группах соответственно 2 бронзовых, серебряную и золотую медали. Елизавета Еремина, которую тренирует С.Тюленев, взяла сразу первое и второе место.