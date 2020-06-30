Бывший защитник «Зенита» оказался не нужен «Валенсии»

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Аргентинец Эсекьель Гарай попрощался с испанским клубом после завершения контракта.
Испанская «Валенсия», за которую выступает полузащитник сборной России Денис Черышев, не стала продлевать контракт с бывшим игроком «Зенита» Эсекьелем Гараем. Сегодня соглашение подошло к концу, и аргентинец попрощался с клубом. Об этом сообщает «Советский спорт», цитируя сообщение футболиста, опубликованное в инстаграме.
«Вечная благодарность. Спасибо всей большой семье. Я никогда не забуду то, что я пережил в «Валенсии» и как наслаждался этим. Всегда вперед!» – написал Гарай.
В августе 2016 года «Валенсия» приобрела аргентинца у «Зенита» за 24 миллиона евро. В феврале нынешнего года 33-летний футболист повредил крестообразные связки колена и с тех пор за испанский клуб не играл.
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