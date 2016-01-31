Пловцы Нижнего Тагила успешно прошли первый этап отбора на Чемпионат России (ФОТО)

В Чемпионате успешно выступили два тагильских спортсмена:

Отличные результаты показал Андрей Олейник. Он был лучшим в плавании на 50 и 100 метров вольным стилем.

Евгений Касаткин отличился в брассе на 200 метров, обойдя всех соперников.

Оба тагильских пловца включены в сборную Свердловской области. В составе сборной области перед тагильскими пловцами будет стоять задача пройти на Чемпионат России, заняв призовые места Чемпионата УрФО.

Примечательно, что пловцы достойно отстояли честь Нижнего Тагила, хотя лидеры команды не участвовали в областных соревнованиях. Причина этого кроется в том, что Кашинская Алина, Лапшина Полина и Устинова Дарья сейчас тренируются вместе со сборной России, готовясь к чемпионату страны, путёвку на который они получили автоматически, как кандидаты в Олимпийскую сборную.

Таким образом, можно сделать осторожный вывод о том, что не всё так плохо в спорте Нижнего Тагила, как могло показаться в свете предыдущих новостей. TagilCity.ru напоминает о том, что БК «Старый соболь» был снят с Чемпионата России и заплатит штраф в 250 тысяч рублей.

ФОТО: Пресс-служба СК «Спутник»