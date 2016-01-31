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Пловцы Нижнего Тагила успешно прошли первый этап отбора на Чемпионат России (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пловцы Нижнего Тагила успешно прошли первый этап отбора на Чемпионат России (ФОТО)

31 января 2016, 14:00СпортПавел Щербина
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