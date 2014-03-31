В Нижнем Тагиле завершился Чемпионат России по прыжкам с трамплина: зимний сезон закрыт! (ФОТО)
Несколько минут назад в Нижнем Тагиле на комплексе трамплинов горы Долгая завершился Чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина. В течение недели «летающие лыжники» со всей страны (около 100 человек) боролись за звание сильнейшего на двух трамплинах – К-90 (малый) и К-120 (большой).
Кратко об итогах интереснейшего спортивного события. Свое неоспоримое лидерство в один из первых дней доказала сильнейшая «летающая лыжница» Ирина Аввакумова. На К-90 она показала лучший результат, опередив с большим отрывом своих соперниц – Кустову Александру и Гладышеву Анастасию.
Тагильские трамплины и спортивное мастерство сделали Михаила Максимочкина двукратным Чемпионом России – на К-90 и К-120. На малом трамплине он вырвал победу у Ильмира Хазетдинова и Алексея Ромашова, а на большом – у Дениса Корнилова и вновь у Ильмира Хазетдинова.
Отличились результаты и командных соревнований в категории mix-team на разных трамплинах. На К-90 победу одержала сборная Москвы, опередив ребят из Нижнего Новгорода и Пермского края. А на К-120 «золото» взяли спортсмены из Нижегородской области, обогнав «летающих лыжников» из Пермского края и Санкт-Петербурга.
Фотографии с сайта спортивной школы «Аист»
Городской портал TagilCity.ru поздравляет всех спортсменов с окончанием этого зимнего сезона. До новых встреч на тагильских трамплинах!
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