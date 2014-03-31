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В Нижнем Тагиле завершился Чемпионат России по прыжкам с трамплина: зимний сезон закрыт! (ФОТО)
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В Нижнем Тагиле завершился Чемпионат России по прыжкам с трамплина: зимний сезон закрыт! (ФОТО)

31 марта 2014, 12:50Спорт
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