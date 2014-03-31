В Нижнем Тагиле завершился Чемпионат России по прыжкам с трамплина: зимний сезон закрыт! (ФОТО)

Кратко об итогах интереснейшего спортивного события. Свое неоспоримое лидерство в один из первых дней доказала сильнейшая «летающая лыжница» Ирина Аввакумова. На К-90 она показала лучший результат, опередив с большим отрывом своих соперниц – Кустову Александру и Гладышеву Анастасию.

Тагильские трамплины и спортивное мастерство сделали Михаила Максимочкина двукратным Чемпионом России – на К-90 и К-120. На малом трамплине он вырвал победу у Ильмира Хазетдинова и Алексея Ромашова, а на большом – у Дениса Корнилова и вновь у Ильмира Хазетдинова.

Отличились результаты и командных соревнований в категории mix-team на разных трамплинах. На К-90 победу одержала сборная Москвы, опередив ребят из Нижнего Новгорода и Пермского края. А на К-120 «золото» взяли спортсмены из Нижегородской области, обогнав «летающих лыжников» из Пермского края и Санкт-Петербурга.

Фотографии с сайта спортивной школы «Аист»

Городской портал TagilCity.ru поздравляет всех спортсменов с окончанием этого зимнего сезона. До новых встреч на тагильских трамплинах!