Юная теннисистка из Нижнего Тагила взяла первое место в своей возрастной категории на открытом турнире в Ханты-Мансийске

В соревнованиях в женском одиночном разряде участвовали 32 юных спортсменки со всех уголков России, среди них была воспитанница секции «Большой теннис» нижнетагильского ГДДЮТ Вероника Варлакова.

Любовь к теннису, трудолюбие и усердие, поддержка и участие тренера и родителей помогли юной теннисистке добиться высоких результатов. В финале турнира в непростой борьбе Вероника обыграла соперницу, которая стоит в первой десятке рейтинга лучших юных теннисистов страны.