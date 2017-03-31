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Юная теннисистка из Нижнего Тагила взяла первое место в своей возрастной категории на открытом турнире в Ханты-Мансийске
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Юная теннисистка из Нижнего Тагила взяла первое место в своей возрастной категории на открытом турнире в Ханты-Мансийске

31 марта 2017, 18:10Спорт
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