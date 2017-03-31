Юная теннисистка из Нижнего Тагила взяла первое место в своей возрастной категории на открытом турнире в Ханты-Мансийске
31 марта 2017, 18:10Спорт
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Открытый региональный теннисный турнир среди юношей и девушек 9-10 лет прошел накануне в Ханты-Мансийске.
Сюжеты: Нижний Тагил
В соревнованиях в женском одиночном разряде участвовали 32 юных спортсменки со всех уголков России, среди них была воспитанница секции «Большой теннис» нижнетагильского ГДДЮТ Вероника Варлакова.
Любовь к теннису, трудолюбие и усердие, поддержка и участие тренера и родителей помогли юной теннисистке добиться высоких результатов. В финале турнира в непростой борьбе Вероника обыграла соперницу, которая стоит в первой десятке рейтинга лучших юных теннисистов страны.
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