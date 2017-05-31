Нижнетагильское МУ МВД стало победителем в командном Первенстве Свердловской области по стрельбе из боевого оружия (ФОТО)

В Нижнем Тагиле на территории демонстрационно-выставочного центра института испытания металлов прошло Первенство ГУ МВД Свердловской области по стрельбе из боевого оружия.

Такие профессиональные соревнования полицейских проходят каждый год и демонстрируют мастерство сотрудников уральских правоохранительных органов.

На этот раз свою профессиональную подготовку показали 80 сотрудников и 40 команд Среднего Урала. Они соревновались в личном и командном первенстве в стрельбе из ПМ и АК.

Областные соревнования начались с приветствия главного судьи - подполковника Олега Мазеина, который пожелал участникам успехов и напомнил о правилах безопасности, которые необходимо соблюдать на огневом рубеже.

Сотрудники полиции выполняли упражнение по скоростной стрельбе из пистолета Макарова в личном первенстве. Пока первые команды начали соревноваться, для других была организована экскурсия в музей.

Полицейские познакомились со всем спектром боевых образцов военной техники. Экскурсоводы рассказали о технических характеристиках оружия.

По итогам состязаний третье место заняла команда из Каменска-Уральского, второе – у сотрудников полиции из Серова. Команда МУ МВД Нижнего Тагила стало первым и в стрельбе из пистолета, и в стрельбе из автомата.

В личном первенстве между стрелками победил полицейский из Невьянска Максим Хасанов.

В завершении соревнований состоялось награждение победителей с вручением кубков и грамот. Участники, показавшие лучшие результаты, получили медали и дипломы.

Фото: МУ МВД Нижнего Тагила