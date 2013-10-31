Турнир по художественной гимнастике «Тагильские встречи» уже через две недели в нашем городе (ФОТО)

К слову, тагильские спортсменки зачастую показывают отличные результаты на соревнованиях регионального и даже российского уровня. Но это только благодаря усердному труду самих девушек и их тренера, ведь в Нижнем Тагиле до сих пор нет специализированного зала, где бы юные гимнастки могли тренироваться по всем стандартам.

Тем не менее, никто не унывает, а традиционные «Тагильские встречи» и «Мисс Весна» (региональные и межрегиональные турниры по художественной гимнастике) всегда проходят именно у нас. Чаще всего площадкой на время выступления становится один из залов ГДДЮТ, в этом году также турнир пройдет на Красногвардейской, 15.

Фото с турнира «Мисс Весна» в 2012 году

Соревнования поделили на три дня, а вот и время проведения:

Добавим, торжественное открытие состоится 15 ноября в 17:00.