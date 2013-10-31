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Турнир по художественной гимнастике «Тагильские встречи» уже через две недели в нашем городе (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Турнир по художественной гимнастике «Тагильские встречи» уже через две недели в нашем городе (ФОТО)

31 октября 2013, 12:30Спорт
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