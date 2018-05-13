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Новости Нижнего Тагила

Тагильский скалолаз Алексей Зверев выступит на Чемпионате Европы в Австрии (ФОТО)

13 мая 2018, 11:30Добавить новость
город,Нижний Тагил,Свердловская область,соревнования,спорт,школа,школьники,чемпионат Европы,Австрия
14-летний спортсмен, кандидат в мастера спорта из Нижнего Тагила Алексей Зверев готовится защищать честь России на Чемпионате Европы по скалолазанию, который состоится в городе Имст.

Алексею удалось попасть в сборную России, поскольку ранее он стал призером Первенства страны.

Спортсмен с 7 лет занимается в ДЮСШ Старт под руководством наставника Татьяны Равиловой.

В его планах выступать на мировом уровне, в связи с чем он сейчас активно тренируется.

В начале 2018 года Алексей взял серебро в дисциплине трудность на всероссийских соревнованиях. В марте он стал первым на соревнованиях в Калининграде. В апреле он уехал с серебром за второе место в дисциплине «боулдеринг».

Алексея Зверева признали сильнейшим скалолазом города. Спортсмен продолжает приносить в копилку города, области и страны медали различного достоинства, передает «Тагильский рабочий».

город,Нижний Тагил,Свердловская область,соревнования,спорт,школа,школьники,чемпионат Европы,Австриягород,Нижний Тагил,Свердловская область,соревнования,спорт,школа,школьники,чемпионат Европы,Австрия
Фото: «Тагильский рабочий»
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